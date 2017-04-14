Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, sektördeki en büyük rakibi Snapchat'i kendi silahı ile vurdu.

Son dönemde Snapchat'teki özelliklerin neredeyse birebir aynısını platforma entegre ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Instagram, bu defa Snapchat'in bir adım önüne geçmeyi başardı.

Şirket bu özelliğin kullanıma sunulmasından yaklaşık 1 yıl sonra, her gün 200 milyon kullanıcının 'Instagram Hikayeler' özelliğini kullandığını açıkladı.

Başka bir deyişle "fikir hırsızlığı" ile suçlanan Instagram'ın rakibinden esinlendiği özelliği işe yaramışa benziyor.

Snapchat'i bünyesine katmak için 3 milyar dolarlık bir teklif yapan ve red cevabı alan Facebook, çareyi Snapchat'in izinden gitmekte bulmuştu.

Peki Instagram Stories'in sunduğu özellikler neler?

Özelliğin ismi Snapchat'teki ile aynı; Instagram Stories yani 'Instagram Hikayeleri'. Söz konusu yeni özellik sayesinde kullanıcıların Instagram'da yaptığı paylaşımlar 24 saat sonra otomatik olarak silinebilecek.

Instagram Stories özelliğini kullanan Instagram üyesi bu özellik ile platforma yüklediği paylaşımları istediği kişi veya kişiler ile paylaşabilecek.

Başka bir deyişle otomatik olarak silinecek olan paylaşımlar kullanıcıların aynı Snapchat'te olduğu gibi özel (geçici) paylaşım alanları oluşturmasına olanak sağlayacak.

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan Instagram, yeni özelliği içinde kullanıcıların yazı yerleştirmesine ve çizimler eklemesine de izin veriyor.

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram yeni özelliğini hem iOS hem de Android platformundaki uygulamalarına getirdi. Instagram Stories'i kullanmak için kullanıcıların tek yapması gereken uygulamalarını App Store veya Google Play'den güncellemek.