Sneijder, Los Angeles Galaxy'e doğru

Galatasaray’dan Fransa ekibi Nice’e transfer olduktan sonra bir türlü istenen performansa ulaşamayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, yol ayrımına geldi. Sarı-kırmızılılardaki günleri mumla aranan Sneijder’in Nice ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı da oynayamayan yıldız futbolcu, Galatasaray’dayken de adı sürekli ABD’ye transfer olacağı yönündeki haberlerde geçiyordu. 33 yaşındaki futbolcunun MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olduğu ileri sürüldü.



Sneijder, Fransız ekibinde toplam 8 karşılamada ve 646 dakika sahada kaldı. Hollandalı futbolcu bu müsabakalarda sadece 1 asist yaptı.