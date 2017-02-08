Sobanız ölümünüze neden olabilir!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Adataş, tüplü ve gaz yağı ile yanan sobaların, kullanılan alanlardaki oksijeni tüketerek karbonmonoksit üretmeye başladığını belirtti. Adataş, bu durumun fark edilmemesi durumunda da geri dönülmez sonuçlara neden olduğuna dikkat çekti.

Özlem ÇİMENDAL

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hasan Adataş, tüplü ve gaz yağı ile yanan sobaların kullanımındaki tehlikelere dikkat çekti. Vatandaşları bu konuda uyaran Adadaş, bu sobaları kullananların bulundukları ara ara mutlaka havalandırmaları gerektiğini kaydetti.

Odadaki oksijen tüketiminin kişiyi halsizlik, uyku hali ve baş ağrısı şeklinde etkilediğinden de bahseden Adataş, bu durumda hemen odanın havalandırılması hatta bunun sık sık yapılması gerektiğini dile getirerek, “Uyuduklarında da sobayı kapatıp odadan da çıkarmaları gerekiyor” diye uyardı.

Kaynak: Yenibakış | Haberin Tamamı İçin Tıklayın