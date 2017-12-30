HABER KIBRIS

Sobayla oyun apartmanı yaktı: 27 ölü

ABD’nin New York eyaletine bağlı Bronx bölgesinde bir binada çıkan yangında 4’ü çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

30/12/2017

Sobayla oyun apartmanı yaktı: 27 ölü
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Yetkililer, binanın birinci katında yaşayan ailenin 3 yaşındaki oğullarının sobayla oynadığı sırada yangının çıktığını, annenin çocuklarını yanına alarak alevlerin kapladığı daireden dışarı çıkmayı başardığını açıkladı. Ancak annenin kapıyı açık bırakması sonucu, yangın daireden tüm apartmana yayıldı. Olay, New York’ta son 25 yılda yaşanan en büyük yangın faciası.

DOĞUM GÜNÜNDE FACİA

Öte yandan, Hindistan’ın Mumbai şehrinde de çatı katında hizmet veren bir lokantadaki doğum günü kutlaması sırasında yangın çıktı. 11’i kadın 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.



TAGS: ABD, yangın, haber, kıbrıs
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