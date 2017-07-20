'Şoför Nebahat' olarak tanınan Sezer Sezin yaşamını yitirdi

Şarkıcı Harun Kolçak'ın vefatının ardından Yeşilçam'dan da bir acı haber geldi. 'Şoför Nebahat' karakteriyle ünlenen Sezer Sezin, 89 yaşında hayatını kaybetti.

1929 doğumlu Sezer Sezin, 2014 yılından beri tedavi görüyordu. Yaşlılığa bağlı enfeksiyon tedavisi gören ünlü oyuncu, tedavi gördüğü İstanbul’da bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

“ŞARKILAR SÖYLÜYORDU”

Alzheimer hastası Sezer Sezin, son bir aydır yoğun bakımda tutuluyordu. Sözcü’ye konuşan Sezin’in kızı Sevgi Yeğenoğlu, annesinin bir ay öncesine konuşabildiğini, hatta şarkı bile söylediğini belirtti. Sezer Sezin’in yaşlılığa bağlı ölümü tüm ailesini yasa boğdu.

CENAZE İŞLEMLERİ YAPILIYOR

Ölüm haberinin yasını yaşayan ailesi, Sezer Sezin’in cenaze namazının Teşvikiye Camii’nde kılınacağını ve Feriköy Mezarlığı'nda defnedileceğini açıkladı.