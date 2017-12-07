Şoför Okulu Sahibi Emirzade Tilki tutuklandı

Şoför Okulu Sahibi Emirzade Tilki, sahte evrak düzenleyerek ehliyet verme soruşturması kapsamında tutuklandı.

Emirzade Tilki’nin, polisin yaklaşık 8 aydır gizli yürüttüğü sahte ehliyet soruşturma neticesinde tutuklandığı öğrenildi.

Sahte evrakla ülkede bulunmayanlara ehliyet verilmesini sağladıkları gerekçesi ile görevlerinden alınan müfettişler Taner Nusret, Münür Gayi ve Savaş Gökdeniz’in görevlerine geri gelmesi için imza kampanyası başlatılmasına da öncülük etiği öğrenilen Emirzade Tilki’nin bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.