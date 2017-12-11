Soğuk algınlığına karşı bir önlem!

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar doktor tavsiyelerinin yanısıra hastalıklara karşı önlem almak için aktarlardan da yararlanıyor.

Bitki çaylarının yararlı olduğu görüşündeki vatandaşların en çok ‘Kış Çayı’nı tercih ettiği görüldü.

İçerisinde ıhlamur,zerdeçal, zencefil, gömeç, papatya, mersin,biberiye, hibüsküs gibi bitkilerin bulunduğu kış çayına ilgi oldukça büyük..

Gazimağusa’da aktar olarak faaliyet gösteren işyeri sahibi Bekir Karadoğan kış çayının bu mevsimde sağlıklı kalmada takviye bir sağlık alternatifi olduğunu söyledi.

Bekir Karadoğan kış çayının zengin bir bitki içeriğine sahip olduğunu belirterek, bu çayın demleme şeklinde yapıldığını, yetişkinlerin günde dört fincana kadar içebileceğini söyledi ve kış çayına şeker yerine tatlandırıcı olarak bal ilave edilmesini de önerdi.