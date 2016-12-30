Soğuk havalara kış çayları kalkanı

Kış havasının hastalıklara yol açmaması için beslenmede eksik edilmemesi gerekenler arasında kış çayları da bulunuyor. Ancak bu içeceklerin yarar yerine zarar vermemesi için miktarlarına ve yapılışına dikkat etmek gerekiyor.

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“Doğru şekilde hazırlanmış kış çaylarıyla sağlık depolayın” önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Özkahya, kış aylarında içinizi ısıtacak sağlıklı içecekleri şöyle anlatıyor:

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BAHARATLI ELMA ÇAYINA NE DERSİNİZ?

Kış aylarının en sağlıklı meyvelerinden biri elma. İçeriğindeki E ve C gibi antioksidan vitaminler sayesinde hem cildinizi hem bağışıklığınızı koruyor. Elma içeriğindeki lif yapısı sayesinde aynı zamanda hazımsızlık sorunlarının da önüne geçiyor. Ayrıca lifli yapısı ve içerdiği flavanoidlerle bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor. Havaların oldukça soğuk seyrettiği kış günlerde elma çayı siz soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan koruyor. Ayrıca boğazı yumuşatarak da öksürüğü engelleyebiliyor. Çayınıza ilave edeceğiniz karanfil, içeriğinde bulunan eugenol sayesinde kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp sağlığını koruyor. Karabiber ise dolaşımını hızlandırarak mikropları vücudunuzdan uzaklaştırıyor.

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Malzemeler:

1 adet elma.

2-3 karanfil.

2-3 tohum karabiber.

1 adet çubuk tarçın.

Limon.

Tarifi: Elmayı kabukları ile dilimleyip kaynayan suyun içerisine koyun. Bir tülbent içerisinde karanfil, karabiber ve tarçını kaynayan suya atın. Elmaların kararmaması için içerisine limon sıkın. İyice kaynadıktan ve renk aldıktan sonra ocaktan alın. Biraz ılındıktan sonra içerisine limon ve isteğe bağlı az miktarda bal ilave edebilirsiniz. Düşük kalorili vitamin deposu bu çayı istediğiniz miktarda şekersiz bir şekilde tüketebilirsiniz.

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ZENCEFİLİ MUTFAĞINIZDAN EKSİK ETMEYİN

Kış çaylarının belki de en sağlıklılarından biri de zencefille yapılan özel bitki çayları. Tadı çoğu kişiye çok lezzetli gelmese de zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Kalp sağlığını koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Köklerinde bulunan proteaz sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor. Ayrıca mide bulantısını baskılıyor ve gaz sorununu ortadan kaldırmaya da yardımcı oluyor. Portakal ya da limonla tatlandırarak hem lezzetli hem de sağlıklı bir zencefil çayı demleyebilirsiniz. Portakallı zencefil çayını şekersiz olduğu müddetçe istediğiniz miktarda içebilirsiniz.

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Malzemeler:

1 kök zencefil.

1 adet portakal.

1 tatlı kaşığı bal.

Limon.

Tarifi: Kök zencefili dilerseniz rendeleyip, dilerseniz de halka halka doğrayarak kaynayan suya ilave edin. 10 dakika kadar birlikte kaynattıktan sonra ocaktan alın. Portakalı sıkın ve bu karışıma ilave edin. Dilerseniz limon veya balla da lezzetlendirebilirsiniz.

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GÜL YAPRAKLARIYLA REZENEYİ HARMANLAYIN

Farklı lezzetleri seviyorsanız, evinizde de kolaylıkla bulabileceğiniz bitki ve meyveleri karıştırarak kendinize özel bir çay yapabilirsiniz. Gül yaprakları, rezene ve limon kabuğu ile hem sağlıklı hem de lezzetli bir çay hazırlamanız mümkün. Kurutulmuş gül yaprakları, C, E ve A vitamini açısından zengin olan demir, kalsiyum, magnezyum ve selenyum minerallerini içeriyor. Ayrıca tatlı aroması ile de çayınıza lezzet katıyor. Rezene yaprakları, soğuk kış günlerinde azalan bağırsak aktivitenizi hızlandırıyor ve sakinleştirici etkisi ile stresinizi azaltıyor.

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Tarifi: Bir kabın içerisinde karıştırdığınız gül yaprakları ve rezeneye hem tat vermesi hem de C vitamini değerini artırması için limon kabuğu ekleyin. Ayrıca kabuk tarçın ve kurutulmuş yaban mersini de ekleyerek çayınıza farklı bir aroma katabilirsiniz. Daha pratikte sıklıkla kullandığımız ıhlamur, adaçayı, kuşburnu da kış çaylarının vazgeçilmez aromalarından. Kendi çay tarzınızı yansıtmak için size özgü aromayı bulabilir, dilediğiniz miktarlarda bu bitkileri karıştırarak demleyebilirsiniz. Ama kaynatmayın. Kaynayan su biraz bekletildikten sonra bir çaydanlığın içerisinde demleme usulü ile bekletin.

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BİR BARDAK SICAK ÇİKOLATAYLA İÇİNİZ ISINSIN

Sıcak çikolata söz konusu olduğunda en çok dikkat edilmesi gereken detaylardan biri hiç kuşkusuz kalori değeri. Elbette ki yapılışı sırasında kullanılan malzemeler, kalori değerini oldukça yükseltebiliyor. Ancak hem lezzetli hem de sağlıklı bir şekilde sıcak çikolata yapmak da mümkün. İçeceğinizi hazırlarken, tam yağlı sütler yerine, yağ oranı düşük, protein kalitesi yüksek soya sütü, badem sütü ya da az yağlı inek sütünü tercih edin. Bu sayede günlük kalori miktarınızı dengeliyorsunuz. Laktoza karşı bir duyarlılığınız olması durumunda ise badem veya soya sütü tercih edebilirsiniz. Sütün içerisine ekleyeceğiniz çikolatada da tercihiniz mutlaka bitter olmalı. Siyah çikolata yüksek miktarda kanama önleyici etkisi sayesinde kan basıncını dengeliyor. Sıcak çikolatanıza son olarak da keçiboynuzu tozu ekleyebilirsiniz. Keçiboynuzu, yapısındaki galik asit sayesinde antialerjik ve antibakteriyel etki sağlıyor. Bu etki de bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

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Malzemeler:

1 bardak soya sütü veya badem sütü

3 kare bitter çikolata

1 adet keçiboynuzu

Tarifi: Keçiboynuzunu rondoda toz haline gelene kadar çevirin. Sütünüzü ısıtın. Benmari usulü ile erittiğinizi bitter çikolatayı sütünüze ilave edin. Keçiboynuzu tozundan 1 yemek kaşığı ilave edilip karıştırın. Ve sıcak çikolatanızı keyifle yudumlayın. Bitter çikolatalı keçiboynuzlu sıcak çikolata 212 kalori içeriyor. Bu kalorinin 8 gramı proteinden karşılanıyor. Ancak günde 1 bardaktan fazla içmek kalori alımının artmasına neden oluyor.