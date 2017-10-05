Soho’da Ayşe Hatun Önal rüzgarı esecek!

Seslendirdiği şarkılar, klipleri ve müziğindeki yenilikçi altyapılarla önemli işlere imza atan Ayşe Hatun Önal, 13 Ekim Cuma akşamı Club Soho kış sezonu açılış partisinde sahne alacak.
Club Soho'nun heyecan verici şovları, Ayşe Hatun Önal'ın yüksek tempolu performansıyla buluşacak.
“Çeksene Elini”, “Çak Bir Selam” dikkat çeken şarkıları, Latin pop yıldızı Ricky Martin ile seslendirdiği ”Adios” şarkısı ile gündeme oturan Ayşe Hatun Önal, Şubat ayında yayınladığı "Selam Dengesiz" albümünün çıkış şarkısı “Olay” ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.
Şarkıcı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını 13 Ekim akşamı müzik ve eğlence severler için seslendirecek. Gecede Ayşe Hatun Önal’a Tecer Haslıel ve Reverse Impact setleri ile eşlik edecek.