Sokak basketbol ile şenlendi
10/07/2017
Dikmen 11Meşale Festivali çerçevesinde düzenlenen sokak basketbolu turnuvası dün oynanan maçlarla tamamlandı. Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile İnter Gaz yetkilisi Arda Kalfaoğlu verdi
Cemil GARİP
Dikmen 11Meşale Festivali çerçevesinde düzenlenen sokak basketbolu turnuvası dün gece tamamlandı. Sponsorluğunu İnter Gaz’ın yaptığı sokak basketbolu turnuvasında arı erkek, minik kız-erkek, küçük kız-erkek, yıldız kız-erkek, genç kız-erkek ve büyük erkek olmak üzere toplam 10 kategoride 65 takım mücadele etti.
Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile İnter Gaz yetkilisi Arda Kalfaoğlu verdi.
Dün oynanan final karşılaşmaları sonunda dereceye giren takımlar şöyle oldu:
Arı Erkek
1.Ballers
2.Süper Basketciler
Minik Kız
1.Future Perileri
2.Cimbom
Minik Erkek
1.Dezza
2.Winners
Küçük Kız
1.Cimbom Extra
2.Babdika
Küçük Erkek
1.Akdeniz Hotşot
2.Soyer Küçük 1
Yıldız Kız
1.CBA 2
2.CBA 1
Yıldız Erkek
1.Young Bloods
2.Ringers
Genç Kız
1.CBA 2
2.CBA 1
Genç Erkek
1.Young Bloods
2.Legend
Büyük Erkek
1.Nostalji
2.Kırmızı Şimşekler