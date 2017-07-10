Sokak basketbol ile şenlendi

Dikmen 11Meşale Festivali çerçevesinde düzenlenen sokak basketbolu turnuvası dün oynanan maçlarla tamamlandı. Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile İnter Gaz yetkilisi Arda Kalfaoğlu verdi

Cemil GARİP

Dikmen 11Meşale Festivali çerçevesinde düzenlenen sokak basketbolu turnuvası dün gece tamamlandı. Sponsorluğunu İnter Gaz’ın yaptığı sokak basketbolu turnuvasında arı erkek, minik kız-erkek, küçük kız-erkek, yıldız kız-erkek, genç kız-erkek ve büyük erkek olmak üzere toplam 10 kategoride 65 takım mücadele etti.

Karşılaşmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile İnter Gaz yetkilisi Arda Kalfaoğlu verdi.

Dün oynanan final karşılaşmaları sonunda dereceye giren takımlar şöyle oldu:

Arı Erkek

1.Ballers

2.Süper Basketciler

Minik Kız

1.Future Perileri

2.Cimbom

Minik Erkek

1.Dezza

2.Winners

Küçük Kız

1.Cimbom Extra

2.Babdika

Küçük Erkek

1.Akdeniz Hotşot

2.Soyer Küçük 1

Yıldız Kız

1.CBA 2

2.CBA 1

Yıldız Erkek

1.Young Bloods

2.Ringers

Genç Kız

1.CBA 2

2.CBA 1

Genç Erkek

1.Young Bloods

2.Legend

Büyük Erkek

1.Nostalji

2.Kırmızı Şimşekler