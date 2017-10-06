Sokak hayvanları için LTB’ye mama bağışı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sokak hayvanlarına için şehrin farklı yerlerine konumlandırdığı suluk ve mamalıklara kurum, kuruluş ve yurttaşların katkıları devam ediyor.

Bu kapsamda Kaner Gıda Ltd. ve Yakın Doğu Koleji Ortaokulu Onur Kurulu öğrencileri sokak hayvanları için LTB’ye kuru mama bağışında bulundu.

Bağışlanan kuru mamalar, LTB’nin şehrin çeşitli noktalarına konumlandırdığı beslenme noktalarına konulacak.

LTB’nin şehirde 10’dan fazla farklı noktada konumlandırdığı mamalıklar için Kaner Gıda Ltd. mama bağışında bulundu.

Lefkoşa’daki sokak hayvanlarına yönelik mama bağışı düzenli bir şekilde devam edecek.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Yakın Doğu Koleji Ortaokulu Onur Kurulu öğrencileri de LTB’ye sokak hayvanları için 350 kilo kuru mama bağışında bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı bağış etkinliğinde Harmancı öğrencilerle sohbet ederek, sorularını cevapladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ayrıca Yakın Doğu Koleji öğrencilerine LTB Fidanlığı’nda bulunan ve hizmet vermek için uzun bir süredir T izni bekleyen Lefkoşa Gezi Treni hakkında bilgi verdi.

Başkan Harmancı, yurt dışında pek çok örneği bulunan ve Lefkoşa Surlariçi bölgesine her açıdan katkı sağlayacak Gezi Treni’nin Türkçe ve İngilizce ses kayıtları ile 4000 adet broşürünün hazır olduğunu fakat hizmet vermek için üç ayı aşkın süredir T izni beklendiğini belirtti.

Öğrencilerin büyük beğeni gösterdiği trende Başkan Harmancı ile anı fotoğrafı da çektirildi.

Ayrıca LTB tarafından yapım çalışmalarına başlanan yeni barınağın telleme çalışmaları tamamlandı ve alt yapı çalışmalarına başlandı.

Bin metrekarelik kapalı alanda yer alacak ve 350 kapasiteli olacak barınak muayenehane, ameliyathane, karantina barınma alanları, mutfak ve otelden oluşacak. Barınağın köpek barınma alanları AB standartlarında ve Hayvan Refahı Yasası’na uygun olarak yapılandırılmaktadır.