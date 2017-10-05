Aylardır yanmayan sokak lambaları Lefkoşa’da Levent Sitesi sakinlerini isyan ettirdi

Duygu ALAN

Lefkoşa’da, Küçük Kaymaklı bölgesinde Levent Sitesi’nde ikamet eden vatandaşlar, bölgedeki sokak lambalarının yanmadığından şikayet etti.

Bölgedeki sokak lambalarının aylardır yanmadığını söyleyen Levent Sitesi sakinleri, defalarca arıza bildiriminde bulunduklarını ancak ihbarların yetkililer tarafından dikkate alınmadığını dile getirdi.

Aydınlatma lambalarının yanmaması nedeni ile bölgenin çeşitli suçlara ev sahipliği yaptığı endişesi taşıyan site sakinleri, geceleri site içerisinde dahi yalnız başlarına yürümekten korktuklarını ifade etti.

“Vergisi peşin hizmeti taksit taksit”

Levent Sitesi’nde vatandaşlar, “Sokak aydınlatma vergisini her ay düzenli olarak ödüyoruz ama iş hizmet almaya gelince aylarca bekliyoruz. Sokak lambaları, 1 ay yanarsa 4 ay yanmıyor. Şikayette bulunuyoruz dikkate alınmıyor” diye isyan etti.

Kazaya davet

Levent Sitesi’nin bulunduğu bölgede sokak lambalarının yanmaması yol güvenliğini de ortadan kaldırıyor.

Evlerin ışıkları söndüğünde sokaklar zifiri karanlığa teslim oluyor. Geceleri bölgede kazasız belasız araç kullanmak marifet gerektiriyor.

En kısa sürede sokak lambalarındaki arızanın giderilmemesi halinde bölgede, trafik kazasının yaşanmamsı işten bile değil.