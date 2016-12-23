Sokaklarda çıplak dolaştı kimse anlamadı!

İngiliz Daily Mail gazetesi ilginç bir deney yaptı. Videoda bacakları kot renginde boyanan çıplak model üzerinde montuyla Londra sokaklarında yürüdü. Bu testle kaç kişinin çıplak modeli fark edip etmediği ölçüldü

İngiliz Daily Mail gazetesi ilginç bir sosyal deneye imza attı. Model Kelly Klein'in belden aşağısı dar bir kot giymiş izlenimi verecek şekilde vücut boyama sanatçısı tarafından boyandı. İki saat süren boyama işleminin ardından gerçek bir kot giymiş gibi görünen kadın üzerine montunu giyerek Londra sokaklarında dolaşmaya başladı.

Projede amaç ise Londra sokaklarında gezen Klein’in çevredeki insanlar tarafından fark edilip edilmeyeceğini ölçmek.

Videoda gösterildiği kadarıyla 12 kişi Klein'in pantolonsuz olduğunu fark ediyor. Ancak yanından geçip giden onlarca kişi onun kot pantolon giydiğini düşünüyor.