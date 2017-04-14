`Sokakta Sanat Var, Sanata Dokunuyoruz` etkinliği yarın...

Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi ile birlikte 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında “Sokakta sanat var, sanata dokunuyoruz” sloganıyla yarın Suriçi’nde 16.00-18.00 saatleri arasında bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanat atölyelerini ve halkı suriçinde buluşturacak etkinlikler, saat 15.30’da Zafer Anıtı Çemberi’nden kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Gazimağusa’da ilk kez gerçekleştirilecek Dünya Sanat Günü’nde Namık Kemal Meydanı ve yan yollarda doğal ve akustik ortamlarda sanatçılar bir araya gelecek; müzisyenlerin şarkı söyleyeceği, ressamların resim yapacağı, dans gösterilerinin yer alacağı, karikatürist ve şairlerin de atölyelerini gerçekleştirecekleri etkinlikler yapılacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, belediye olarak her zaman ilklere imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Gazimağusa’nın çok büyük kültürel ve tarihi potansiyele sahip olduğunu söyledi. Arter, ulusal ve uluslararası sanat çevrelerinin gerçekleştirdikleri etkinliklere ve kente duyduğu ilginin sevindirici olduğunu belirterek, toplumun gelişmesinde önemli bir yeri olan sanatın daha da yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan İsmail Arter, tüm sanat atölyelerini ve halkı yarın Suriçi’ne beklediklerini belirtti.