Son dakika: Bütün dünyada aranan saldırgan öldürüldü!

Almanya Berlin'deki Noel panayırına TIR'la saldırıp 12 kişinin ölümüne yol açan Tunus asıllı şüpheli Anis Amri, İtalya Milano'da vuruldu. Saldırganın Milano dışındaki bir tren istasyonunda gece yarısı kimlik kontrolüne takıldığı ve polisle çatışmaya girdiği açıklandı.

Almanya Berlin'deki Noel panayırına TIR'la saldıran ve tüm Avrupa'da aranan şüphelinin İtalya'da öldürüldüğü bildiriliyor. Alman medyası, öldürülen kişinin polisin aradığı Tunus asıllı Anis Amri olduğunu aktarıyor.

Şüphelinin Milano'da girdiği silahlı çatışmada vurulduğunu uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu. Dakikalar sonra basın toplantısı düzenleyen İtalya İçişleri Bakanı da şüphelinin öldürüldüğünü söyledi.

İtalyan haber ajansı ANSA, şüphelinin gece saat 03.00 sularında Milan yakınlarında kendisine kimlik soran polisle çatışmaya girdiğini bildiriyor. Kentin banliyö bölgesindeki bir tren istasyonunda gerçekleşen çatışmada bir polis yaralandı.

Reuters haber ajansına konuşan polis kaynakları, saldırganın kimliğinin parmak iziyle belirlendiğini belirtiyor.

Alman Federal Savcılığı, İtalyan meslektaşlarıyla iletişime geçeceğini açıkladı. Savcılık, Amri'nin parmak izlerinin kamyonun ön kısmında, çeşitli noktalarda bulunduğunu doğrulamıştı

AİLESİ TESLİM OLMASINI İSTEMİŞTİ

Pazartesi akşamı gerçekleşen saldırıda, 12 kişi ölmüş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçmıştı.

Tunus'taki ailesi, dün oğullarına polise teslim olması çağrısı yapmıştı. Ağabeyi Abdülkadir Amri "Kardeşim beni dinliyorsa, ailemiz için teslim olmasını istiyorum. Rahatlayacağız. Yaptığı söylenen şeyi yapmışsa, cezasını çekecektir. Ama ben kardeşimin masum olduğuna eminim. Ekonomik nedenlerle evden ayrılmıştı, terör nedeniyle değil" demişti.

Ailesi, Anis Amir'in İtalya'da üç buçuk yıl hapis cezası yattıktan sonra 'bambaşka bir anlayışla' hapisten çıktığını söylüyor.

Amerikan New York Times gazetesi ise, Amri'nin uçuş yasağı listesinde olduğunu ve en az bir kere Telegram uygulaması aracılığıyla IŞİD'le bağlantıya geçtiğini yazmıştı.



