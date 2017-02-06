SON DAKİKA: Dolar ve Euro fiyatlarında flaş gerileme!

Yeni haftaya 3,6950 liradan seviyesinden başlayan dolar akşam saatlerinde hızlı bir düşüşle 3.6792 seviyesinin altını gördü. Euro ise 3,9820 seviyesinde haftaya başlarken, kur akşam saatlerinde ise 3,9482'ye kadar geriledi.

Serbest piyasada dolar 3,6950 liradan, euro ise 3,9820 liradan haftaya başlamıştı. Dolar akşam saatlerinden itibaren yeni bir düşüşle 3.6792 seviyesinin altını gördü.

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EURO DA GERİLİYOR

Euro/TL ise 3,9820 seviyesinde haftaya başlarken, kur akşam saatlerinde ise 3,9482'ye kadar geriledi.