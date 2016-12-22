Son dakika… El Bab’ta Şehit sayısı 16’ya yükseldi

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında Türk askerlerine yönelik terör örgütü IŞİD unsurları tarafından dün saldırılar düzenlendi. TSK tarafından yapılan açıklamalarda 14 askerin şehit olduğu açıklanmıştı. Ancak bugün haber ajansları El Bab'tan toplamda 16 şehit haberi geçti. Yani dünkü saldırılarda; biri Binbaşı, 6'sı Astsubay, 9'u Uzman Çavuş 16 askerimizin şehit olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da saat 14:45'te '16 şehit haberini' doğruladı. Çoğu ağır 30'dan fazla askerimizin de tedavisi sürüyor. TSK, 138 IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurdu. Harekatta 14 Ağustos'tan bu yana verdiğimiz şehit sayısı ise 37'e çıktı.

Suriye sınırında güvenliğin sağlanması ve terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla geçen 24 Ağustos günü ‘Fırat Kalkanı' harekatı başlatıldı. Cerablus ile Azez arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi

amacıyla Gaziantep'in Karkamış ve Kilis'in Elbeyli ilçesinden geçilen Suriye topraklarında başlatılan harekat ile Özgür Suriye Ordusu mensupları desteklendi. Şu ana kadar 21 şehit verdiğimiz harekatta en kanlı günü ise dün yaşadık.

Harekatın 123'üncü günü olan dün öğleden sonra yapılan üç ayrı bombalı araç saldırısında ise TSK’nın açıklamasına göre 14, haber ajanslarının geçtiği ‘şehit’ haberlerine göre ise 16 askerimiz şehit düştü. 6'sı ağır olmak üzere 33 asker de yaralandı. Milli Savunma Fikri Işık da Meclis oturumunda yaptığı konuşmada saldırıda şehit olan asker sayısını 16 olarak açıkladı.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ

Hain saldırıda; Binbaşı Bülent Albayrak, Tankçı Astsubay Başçavuş Ökkeş Karaca, Astsubay Çavuş Furkan Yavaş, Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, Astsubay Çavuş Göktan Özüpek, Piyade Kıdemli Cavuş Astsubay Okan Altıparmak, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Uzman Çavuş Burak Boz, Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak, Uzman Çavuş Akın Acar, Uzman Çavuş Ferhat Demir, Uzman Çavuş Hasan Kavuz, Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın şehit düştü.



