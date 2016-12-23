Son dakika haberi: Libya uçağı kaçırıldı!
23/12/2016
İç hatlarda uçan 118 yolculu uçak iki saldırgan tarafından Malta'ya indirildi, saldırganlar uçağı patlatmakla tehdit ediyor.
Afriqivyah havayollarına ait Airbus A320 Libya uçağı, içindeki 118 yolcuyla iki saldırgan tarafından kaçırılarak Malta'ya indirildi.
İç hatlar seferi yapan uçağın saldırganlar tarafından yolundan çevrilerek Malta'ya yönlendirildiği ve inişin yerel saatle 11.32'de Luqa Havaalanı'na gerçekleştiği bildiriliyor.
İki saldırgan, uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.
Malta Başbakanı Joseph Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırlandığını söyledi.