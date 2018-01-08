Son Dakika! Hamitköy'de bir kadın vuruldu

Son dakika. Hamitköy'de 31 yaşındaki Semiye Şeytan isimli kadın av tüfeği ile vurulduğu durumunun ağır olduğu bildirildi. Zanlı Ç. K (E-24) tutuklandı

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8.1.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da Eski Yaman Marketin arka kısmında Hamitköy'de sakin Semiye Şeytan (K-31), aracı içerisinde bulunduğu bir sırada erkek arkadaşı tarafından aracın dışından içeriye doğru av tüfeği ile ateş açılmak suretiyle vuralarak ciddi şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Semiye Şeytan kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor. Semiye Şeytan açılan ateş sonucu sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından yara almıştır. Olaya methaldar zanlı aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.