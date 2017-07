Son Dakika: Konferans başarısızlıkla sonlandı

Crans Montana'daki.Kıbrıs Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafların her türlü çabayı göstermesine rağmen Crans Montana'da Kıbrıs Konfernası'nın başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Guterres açıklamasında şöyle dedi:

Kıbrıs Konferansı herhangi bir sonuca varılmadan sona ermiştir. İki toplumun liderlerlerine teşekkürlerimi ve takdirlerimi, kuzeyde ve güneydeki tüm Kıbrıslılar için en iyi dileklerimi sunarım. Aynı zamanda garantör ülkelerine ve AB’ye derin minnetlerini sunarım. İki tarafın pozisyonları yakınlaştırmak için her türlü çabayı gösteren Espen Barth Eide başkanlığındaki BM ekibine de takdirlerimi sunarım. Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır ve konferans bu uzun süreli soruna bir çözüme getiremeden kapanmıştır.

Kıbrıs saati ile 0320'de tamamlanan toplantı sonrasında BM Genel Sekreteri Antoniı Guterres'in yaptığı açıklama ile başarıslzıkla sonuçlandığı bildirilen Kıbrıs Konferamsı ile ilgili basın açıklaması yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye olarak her türlü katkıyı sağladıklarını ancak Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan'ın Konferansın başından sonuna kadar sıfır asker ve sıfır garanti talebinden esneklik göstermediğini sonuçta konferansın başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Konferansın başarısılıkla sonuçlanması ile birlikte BM'nin ityi niyet misyonu ve parametrelerinde ısrar etmenin bir anlamı kalmadığını söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu bundan sonra nasıl bir yol izleneceğini Türkiye'de Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdıoğan ve KıKTC tarafı ile yapacakları değerlendirmelerden sonra belirleyeceklerini açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU: “MAALESEF SONUÇSUZ KALMIŞTI”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın ardından kaldığı Otel Crans Amabassador’da basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 28 Haziran’da başlayan Kıbrıs Konferansı’nın ikinci oturumunun maalesef sonuçsuz kaldığının söyledi.

Çavuşoğlu, gerek konferans öncesinde, gerek ocak ayında Cenevre’de katıldıkları çalışmalarda ve ayrıca teknik nitelikteki görüşmelerde Kıbrıs sorununa adil kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilmesi amacıyla Türkiye olarak son 15 yıldır her türlü katkıyı sağladıklarını söyledi.

İktidara geldiklerinden bu yana Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulabilmek için Rumlar tarafından reddedilen Annan Planı ve sonrasında her türlü katkıyı sağladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının da bu süreçte yapıcı rolünü katkıyla karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk tarafı kalıcı ve adil bir çözüm için her zaman müzakere masasında üzerine düşen yapmıştır. Gerek sayın Akıncı ve müzakere heyeti, gerekse daha önceki süreçlerde görev yapan arkadaşlar aynı yaklaşımı sürdürmüştür. Maalesef bütün bu çabalara rağmen bir sonuca varılamadı” dedi.

Çavuşoğlu, uzun süren çabalardan sonra varılan bu aşamanın Kıbrıs sorununa iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesi içinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koyduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin de az önce yaptığı açıklamaya da işaret eden Çavuşoğlu, “Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı da kalmamıştır” dedi.