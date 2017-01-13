Mağusa-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde Kurudere-Ulukışla kavşağı arasında dün saat 14:30 raddelerinde meydana gelen ve iki aracın yüzyüze çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Muoath Hanı Awad ALLAH (E-22), yönetimindeki FE 353 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun karşı şeridine geçmesi sonucu, o esnada Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Eray Mehmet VUDALI (E-30) yönetimindeki LE 703 Z plaklı araçla yüzyüze çarpıştı. Çarpma sonucu duramayan FE 353 plakalı araç metrelerce sürüklendi ve yol kenarındaki bariyerleri aşarak bariyerlerde asılı kaldı.

Kaza yerine 4 ambulans sevkedildi

Kurudere-Ulukışla kavşağı arasında meydana gelen ve can pazarının yaşandığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralanan her iki araç sürücüsü ile LE 703 Z plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Gargınsu (E-27) ve Önsay Aktolga (E-35) ile FE 353 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Amro F.O. Mortoja (E-25) ve Asmar Almotasembilla Alasmar (E-22) olay yerine gelen 4 ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Amro F.O Mortoja’nın yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, diğer yaralıların ise yapılan tedavilerinin ardından servislerde müşahede altına alındıkları öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.