Son dakika: Rusya'da otobüs yaya alt geçidine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs yaya alt geçidine girdi. En az 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki alt geçide girdi. Olay sonucunda 5 kişi öldü” dedi.

Sputnik'in haberine göre aynı kaynak, kazanın bir başka aracın otobüsün önünü kesmesi veya otobüsün frenlerinin patlamasından dolayı gerçekleşmiş olması ihtimalleri üzerinde durulduğunu aktardı.

Gözaltına alınan otobüs şoförüne göre, otobüs duraktayken kendi kendine harekete geçti ve şoförün bütün durdurma çabalarına rağmen fren çalışmadı.

Ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın sebebi araştırılıyor.