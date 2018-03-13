Son dakika! Trump, Tillerson'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Direktörü Mike Pompeo, CIA Direktörlüğü'ne ise Gina Haspel'in getirildiği açıklandı. Haspel, bu göreve gelen ilk kadın unvanını kazandı.

TRUMP Tillerson'ı görevden aldığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında ABD dış politikasındaki neredeyse her önemli konuda ortaya çıkan fikir ayrılıklarının 'tamiri zor bir' hal almaya başladığı belirtiliyordu.

'Trump, Twitter'dan "CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkarak. Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz. Gina Haspel CIA'in yeni direktörü ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler" ifadesini kullandı.

GINA HASPEL

Geçen sene ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak, görevinin başında olduğunu bildirmiş, Amerikan medyasında hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerine tepki gösteren Tillerson, "Başkan'a olan bağlılığım güçlüdür. Başkan Yardımcısı da görevimde kalmam konusunda beni ikna etmeye hiçbir zaman çalışmadı. Çünkü bu görevi bırakmayı hiç düşünmedim" demişti.