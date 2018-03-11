Son dakika… Türk uçağı İran’da düştü

Reuters'ın İran devlet televizyonuna dayandırdığı haberde, Türkiye'den bir özel jetin İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti yakınlarında düştüğü belirtildi. TC-TRB Challenger 604'ün Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi. Öte yandan Hüseyin Başaran'ın kızının da uçakta olduğu açıklandı. Uçaktaki 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun geçtiği haberde uçağın Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gittiği belirtildi. Uçağın Şarika’dan yola çıktığı ve İstanbul’a gitmek üzere havalandığı ifade edildi.

İran’ın Tasnim haber ajansı, İranlı yetkililere dayandırdığı haberde uçağın özel jet olduğunu aktardı. Tasnim’in haberinde uçağın İran’daki Şehrekürd kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.

İran devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, uçağın dağlık bir bölgeye düştüğünü ve alev aldığını söyledi. Yetkililer kaza yerine yardım ekiplerinin gönderildiğini duyurdu. İran haber ajansı ISNA, uçaktaki 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, uçağın Başaran Holding’e ait olduğu belirtildi. TC-TRB Challenger 604 tipi uçaktaki Hüseyin Başaran’ın kızının da olduğu açıklandı.

Başaran Holding’te görevli olan Mina Başaran, 28 yaşındaydı.