Son dakika... Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olan depremin 105 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI

Yetkililer, bölgede deprem nedeniyle tsunami olabileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Afetle Mücadele Dairesinin Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremde Java'nın batısındaki Ciamis bölgesinde ölen ve yaralananlar olduğuna dair bilgi aldıklarını belirtirken sayı konusunda açıklama yapmadı.

BİNALAR YIKILDI

Nugroho, depremin merkez üssüne yakın Tasikmalaya kentinde ve Java'nın diğer bölgelerinde binaların yıkıldığını, depremin başkent Cakarta'da da hissedildiğini kaydetti.

Yerel televizyonlar, araçlarıyla sahil bölgelerini terk edenlerin ve deprem sırasında panikle binalardan çıkanların görüntülerine yer verdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.

Öte yandan Endonezya'da 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi nedeniyle 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.