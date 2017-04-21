Son dakika... Manisa'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu açıkladı. İzmir, Uşak, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya’da da hissedilen deprem bölgede paniğe yol açtı.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 16.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 4.9 büyüklüğündeki depremin 8.81 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.

PEK ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Manisa’da şiddetli olmak üzere İzmir, Uşak, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya’da da hissedilen deprem sırasında bir çok yerleşim merkezinde halkın panik halinde sokaklara döküldü. Yetkililer ilk bilgilere göre depremde hasar ve yaralanan olmadığını açıkladı.