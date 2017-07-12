Son işareti Bayan Anastasaides verdi

Crans Montana’da BM Genel Sekreteri’nin geldiği gün herkeste ortaya bir çerçeve anlaşması çıkabileceğine dair bir umut oluşmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir hafta önce Crans Montana’ya geldiğinde var olan tıkanıklığı aşmış, görüşme yöntemi konusunda yaşanan sorunun aşılarak sürecin ileriye gidebileceği bir ortam yaratmıştı.

Ama onun yokluğunda Crans Montana’da süreç ön görüldüğü şekilde ilerleyememişti.

Rum-Yunan tarafı ısrarla konferansı bir garanti-güvenlik konferansı haline dönüştürme gayretinden vazgeçmemişti.

Sonuçta süreç yine tıkanma noktasına gelmişti.

Gözler bir kez daha BM Genel Sekreteri Guterres’e çevrilmişti.

İkinci kez geldiği Crans Montana’da ‘BM Genel Sekreteri tıkanıklığı yeniden aşar mı’ sorusu gündemin birinci sırasına oturmuştu.

Guterres’in gün boyu devam eden temasları süreci ortaya bir çerçeve anlaşmasının çıkabileceği bir noktaya getiremedi.

Son ümit tüm tarafların yer alacağı akşam yemeğindeydi.

Perşembe akşamı Crans Montana’da Guterres tüm taraflarla birlikte yemeğe girerken liderlerin kaldığı otelin lobisinde ilginç gelişmeler yaşanıyordu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı akşam yemeği için hazırlıklarını yaparken Bayan Anastasiades onun yanına geldi.

“Biz ayrılmak için bavullarımızı topladık. Siz de hazırlandınız mı?” diye sordu.

Bu sırada yemek daha yeni başlamıştı.

Bayan Akıncı şaşkınlık içinde kendilerinin böyle bir hazırlıkları olmadığını söyledi.

Bu arada Anastasiades’in korumaları sabah saatlerinde ayrılmak üzere hazırlık yaptıklarını söylemeye başladılar.

Az sonra Anastasiades’in sabah saatlerinde Crans Montana’dan Cenevre’ye uçacağı helikopterin uçuş planı elden ele dolaşmaya başladı.

Bu sırada yemek devam ediyordu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güvenlik ve Garantilerle ilgili Türkiye’nin ilk günde yaptığı açılımın üzerine yeni açılımlar ekliyordu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ortaya bir çerçeve anlaşması çıkabilmesi için toprak olsun, diğer konularda olsun yapıcı bir anlayışla ileri adımlar atılabileceği sinyallerini veriyordu.

Türk tarafı yakalanan çözüm fırsatının kaçırılmaması anlayışı ile masada oturuyordu.

Bu arada masanın etrafındaki üçüncü taraf diplomatlarından biri gördükleri karşısında Akıncı ve ekibinin devlet ciddiyeti ve sorumluluğu ile hareket eden taraf olduğuna dikkat çekme ihtiyacı hissettti ve karşı tarafı da ciddiyete davet etti.

Rum tarafının esnek olmayan tutumu süreci tıkıyordu.

Akıncı Konferans için iki-üç gün daha Carns Montana’da kalınıp, çalışmalara devam edilebileceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bir adım daha attı ve Başbakan Binali Yıldırımın’In dört saat içerisinde Crans Montana’ya gelebileceğini ve Güvenlik ve Garantiler konusunda daha ileri adımlar atmaya hazır olunduğu mesajını verdi.

Ama buna karşılık Yunan Başbakanı’nın gelmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Rum tarafının tutumunda da bir değişiklik yoktu.

BM’nin yapacak bir şeyi kalmamıştı.

Aşağıda Rum Başkan ve heyetinin bavulları hazır bekliyordu. Bu arada otelden çıkış işlemleri de tamamlanmıştı.

Bu koşullarda Kıbrıs Konferansı’nın devamının anlamı kalmamıştı.

Karşı tarafın uzlaşma niyeti yoktu. Yemek başlamadan gitmek için karar verilmiş, herşey ona göre hazırlanmıştı.

Rum Lider müzakere masasının işlevsellik kazanmasına ve pazarlığa geçilmesine izin vermedi.

Sonuçta Kıbrıs Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı.

Şimdi gündemdeki soru bundan sonra ne olacağıdır.

Bu da bir başka yazının konusu olsun.

Ama son bir not: Crans Montana’da Rum Liderin niyet ve iradesi olsaydı bir çerçeve anlaşması oradan mutlaka çıkardı.

Niyet ve irade olmayınca olmuyor. Zaten olmadı da…