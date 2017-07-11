HABER KIBRIS

Soner Arıca hastaneye kaldırıldı

11/07/2017

Soner Arıca hastaneye kaldırıldı
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Sanatçı Soner Arıca, aniden rahatsızlanınca acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının gıda zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktıSon günlerde yeni single'ı ‘Kaçalım’ ile adından söz ettiren pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir anda fenalaşarak Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan şarkıcının, gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.
“UCUZ ATLATTIM”
Müşahede altında tutulan Arıca; “Çok şükür bununla atlattım, nazarın bu kadarına razıyım” dedi.



TAGS: Soner Arıca, hastane
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