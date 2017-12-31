Soner Olgun, Dikkatimizi Çekti Yılbaşı Özel Programı’na Konuk Oldu

Dilek Orhan ve Sibel Tatar’ın birlikte hazırlayıp sundukları ‘Dikkatimizi Çekti Yılbaşı Özel Programı’nın konuğu, her Cumartesi gecesi Merit Park Otel Letafet’te sahne alan ünlü sanatçı Soner Olgun oldu.

Soner Olgun’un çok özel anılarını paylaştığı programda, aynı zamanda Olgun sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Keyifli anların ve anıların paylaşıldığı programda Olgun, müşteri olduğu barda nasıl sahne aldığını, Lise öğrencisiyken gençlik aşkına Cemal Süreyya’nın bir şiirini besteleyip 6 saat yürüyüş sonunda kime seranat yapmak zorunda kaldığını, Disneyland gibi bir ortama gideceğini düşünerek birincilikle kazandığı kolej anılarını, apaçi-komançi oynarken kement ile ayağından ağaca astıkları arkadaşlarını ne zaman hatırladıklarını anlattı.

Programda, en büyük şansının eşi ve kızının yanı sıra ekip arkadaşları ve dinleyicilerinin olduğunu söyleyen usta sanatçı Olgun, yaşam felsefesini Dilek Orhan ve Sibel Tatar’a anlattı…

Soner Olgun’un çok özel anılarını ve sevilen şarkılarını paylaştığı Dikkatimizi Çekti Yılbaşı Özel Programı, yılbaşı gecesi (31 Aralık 2017) saat 22.00’da Kanal T’de yayınlanacak.