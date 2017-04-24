Sorun kimlikle girişte olsaydı sadece…

Pasaportla gelen de öldürüyor

Hani diyorduk ya…

“Kimlikle giriş yasaklansın…”

“Kimlikle giriş tüm kötülüklerin anasıdır…”

Bu artık bir slogan…

Slogandan öte, “çağdışı kalmış bir talep…”

Neden derseniz?

Bir taraftan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden aldığımız kimlikli, dünyayı geziyoruz.

Türkiye’ye de kimlikle seyahat ediyoruz.

Ama, KKTC’de her adli olay yaşandığında, eski basın bildirilerini güncelleyip...

Ya da sloganlara sarılıp bağrış- çağrış feveran ediyoruz:

“Kimlikle giriş kaldırılsın…”

Son derece eski bir söylem…

Son derece çağ dışı…

Çünkü, bir kişinin hangi suçu işleyeceği cebindeki seyahat belgesi ile alakalı değildir.

Bir ülkeye neyle girdiği ile de alakalı değildir.

Kimlikle giriş, “politik” ama aynı zamanda da “ekonomik” bir karardır.

İnsan hayatını kolaylaştırır.

İnsan akışını hızlandırır.

Yoksa…

Bu slogan, “Sınır kapansın” noktasına kadar ulaşır maazallah…

Kimlikle girişin yarattığı olumsuz sonuçları yadırgamıyorum elbette.

Türkiye’de “pasaportuna” el konulan bir çok suçlu buraya akın etmişti zamanında.

Tedbiri yine bizim sınır kapılarımızdadır…

Sorun bizde…

Bu ülke…

“Sorma gir hanı” da biz ondan yaşıyoruz bu orunları…

Bu ülkeye “giriş” yapan insanlar, kendi “kültürleri” ile geliyor.

Devlet burada devreye girecek.

Sosyal devlet anlayışı burada devreye girecek.

Girecek ki…

Ülkeye gelenler hangi seyahat belgesi ile gelirse gelsin…

Hangi amaç için gelirse gelsin…

Kapıdan dönebilsin.

Yoksa…

Seyahat edeni…

Türkiyeli…

Nijeryalı…

Pakistanlı…

Türkmenistanlı…

Gürcistanlı…

Diye ayıramayız.

Ayırsak da bir işe yaramaz…

Kimliği iptal et…

Pasaportla gelir…

Gene suçunu işler.

Sen san ki, Türkiye halkının “kimlik” ile geldiği tek ülke sensin…

Çağdaş insanlar, “kimlikle seyahati” engellemek için öneri yapmaz.

Gider, sınır kapılarında yatır, ama bu öneriyi yapmaz…

Türkiye bilmiyor mu?

Bakınız…

Türkiye’de “işsizlik” rakamları yüzde 10 civarındadır.

Kaba bir hesapla bu 8 milyon yetişkin demektir.

8 milyon…

Buna, son dönemlerde Türkiye’ye “canını kurtarmak” için akın eden Suriyelileri de ekleyin…

Türkiye’yi yönetenler bilmiyor mu?

Türkiye’nin işsizlik sorunu KKTC üzerinden halledilemez.

Türkiye’nin işsizlik sorununu KKTC çözemez.

Türkiye yardım ve katkıları ile ayakta duran KKTC ekonomisi fazlasını kaldıramaz.

Bu nedenle, “sınır kapılarında” alınacak tedbirler vardır.

Ama bu, “kimlikle girişi kaldırmak” değildir.

Dünyada milyarlarca insan “kimlikle” seyahat ederken…

Biz, “kimlikle giriş kalksın” dersek…

Olmaz.

Şimdi, ötesini düşünelim.