Sorunu yeni cezaevi çözecek

Merkezi Cezaevi’nde üst üste yaşanan olaylar, gözleri yeni cezaevi projesine çevirdi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren son Ankara ziyaretinde, ihale sürecine son halini verdi.

AİLELER KORKUYOR: Cezaevinin yeni suçlu profili, gardiyan ailelerini de korkutuyor. Havadis’e ulaşan aileler, çok zor şartlarda görev yapan gardiyanların, sık sık tehditle yüzleştiğini ve bunun aile huzurunu bozduğunu söyledi. Birçok gardiyan psikolojik destek alıyor

ÇOCUK SUÇLULAR NE OLACAK: Cezaevinde, 18 yaş altı, 15 çocuk bulunuyor. Çocukların tamamı kurulan ağalık sisteminin mağduru konumunda. Çocuklar, tecavüz, taciz suçluları ile aynı ortamda. Aileler, çocuklarının cezaevinden alınarak, ıslah evi metodu ile yaşama hazırlanmasını istiyor

ÇARE YENİ CEZAEVİ: Mevcut cezaevi koşulları içerisinde yaşanan sorunları çözmek mümkün değil. 172 kişiye göre inşa edilen cezaevinde, bugün itibarı ile 450 mahkûm var. Yeni cezaevinde ne olacak:

500 kişiye kadar erkek kapalı cezaevi

100 kişiye kadar kadın kapalı cezaevi

65 kişiye kadar çocuk kapalı cezaevi

100 kişiye kadar açık cezaevi

İdari blok,

Teknik merkez binası,

Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için sosyal alan

Meslek edindirmeye yönelik atölye,

Eğitim, sosyal faaliyet ve spor tesisleri

Havadis/Devrim DEMİR

Havadis’in “Koğuşları ağalar yönetiyor” başlıklı haberi büyük yankı uyandırdı. Birçok mahkûm ve tutuklu yakını gazetemize ulaşarak, cezaevi içindeki sistemden duydukları rahatsızlığı ve endişelerini aktardı.

Cezaevinde 18 yaş altı mahkûm ve tutuklu çocukları bulunan aileler, taciz olayından endişe duyarken, çocuklarının ortamdan alınıp onların ıslah olacağı bir ortam yaratılmasını istedi.

Artan suç ve suçlular nedeniyle 175 mahkuma göre yapılan cezaevinde, bugün yapılan palyatif düzenlemelerle 450 hükümlü veya tutuklu kalıyor.

Merkezi Cezaevinde artan sayı ile birlikte hem gardiyanlar hem de mahkûmlar sıkıntılı günler geçiriyor.

Mahkemelerde ağır ceza ve ceza davalarını gören yargıçlar özellikle çocuk suçlularla ilgili hassasiyete büyük önem göstermekte.

Yargıçlar, mahkemelerde çocuklarla ilgili görüşülen her davada ıslah evinin olmamasına dikkati çekiyor.

“Ülkemizde bir ıslah okulu yok”

Lefkoşa’da 2016 yılında 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden 15 yaşındaki İ.E., için 2016 yılında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın okuduğu karar dikkat çekiciydi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar kararda, “Cinsel tecavüz” suçları ile ilgili Meclis’te 2014 yılında değişikliğe gidildiğini ve bu suçlara 15 yıla kadar hapisliğin onaylandığını anımsatmıştı.

Reynar kararına şöyle devam etti: “Ülkemizde bir ıslah okulu yok, sanık için verilebilecek en uygun ceza hapislik cezasıdır. İ.E. genç bir suçlu olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı. Yıllardır neden bir ıslah okulumuz yok ve mahkûm olan çocukları cezaevinde ıslah etmeye çalışıyoruz” dedi.

Sayı azalacağına her geçen gün artıyor

Merkezi Cezaevi’ndeki sayı azalacağına artıyor. Ülkede yaygınlaşan suçlar, cezaevindeki şartları da zorluyor.

Ayda en az bir kez toplanan şartlı tahliyeden yararlananlar olsa da artan suçlar nedeniyle cezaevi hızla doluyor.

Mahkûm ve gardiyan aileleri endişeli

Artan mahkûm sayısı nedeniyle ek bina yapılan cezaevinde,175 kişilik bina 207 kişiye göre büyütüldü. Hızla artış gösteren suçlarla cezaevindeki sayı artmaya devam ederken cezaevi yönetimi, tutukluların bulunduğu odalardaki yatakları ranza sistemine geçirdi. Merkezi Cezaevinin bugünkü kapasitesi 427 olurken, toplam tutuklu sayısı 450.

Bu rakamın içinde 18 yaş altı on beş çocuk tutuklu ve mahkûm bulunmakta.

Cezaevinde üst üste yaşanan olaylar nedeniyle, mahkûm ve gardiyan aileleri endişe içinde.

Çare yeni cezaevi

Yeni Merkezi Cezaevi için ihaleye Ankara’da çıkılmıştı. Merkezi Cezaevi’nde üst üste yaşanan olaylar, gözleri yeni cezaevi projesine çevirdi. İçişleri Bakanı Kutlu Evren son Ankara ziyaretinde, ihale sürecine son halini verdi.

Buna göre, 500’e kişiye kadar erkek kapalı, 100 kişiye kadar kadın kapalı, 65 kişiye kadar çocuk kapalı ve 100 kişiye kadar açık cezaevi inşa edilecek.

İdari blok, teknik merkez binası, “Ceza İnfaz Kurumu” İdari blok ile personeli tarafından kullanılacak birimlerdeki mobilya tefrişi ile hükümlü tutukların kullanacağı yatak ve dolapların temini, protokol kapsamında yapılacak.

Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması ve suçun önüne geçilebilmesi hedefinde meslek edindirmeye yönelik atölye, eğitim, sosyal faaliyet ve spor tesisler inşa edilecek.