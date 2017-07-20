Soruşturma 1 ayda tamamlanamadı

Alayköy’deki Zehra Sorver cinayetiyle ilgili polis soruşturması devam ediyor. Cinayet zanlısı olarak tutuklu bulunan öldürülen kadının eşi ile oğlu dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Devrim DEMİR

Alayköy’de hunharca öldürülen Zehra Sorver’in ölümü ile ilgili tutuklanan Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlu aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Polis, alınan ek 6 günlük tutukluluk süresinde derinleştirdiği soruşturmada, yeni tanıklara ulaştı, toplam 50’ kişinin ifadesine başvurdu.

Yaklaşık 1 aydır soruşturma amaçlı poliste tutuklu bulunan zanlı Levent Sorver ve oğlu dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Olay anımsatıldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Emirali Gürler, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlunun Alayköy’de işlenen cinayetle ilgili tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Emirali Gürler, Zehra Sorver’in Alayköy’de Namık Kemal Sokak No: 2 adresinde 14 Haziran tarihinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında boğazı sıkılıp, başı yere vurulduktan sonra öldürülme esnasında veya sonrasında tuz ruhu içirildiğini tespit edildiğini anımsattı.

Gürler, alınan 6 günlük ek tutukluluk süresinde, yeni tanıklara ulaşıldığını birçok kişinin ifadesine başvurulduğunu kaydetti.

Oğlu itiraf etmişti

Gürler, ifadenin esasına girmeden, 17 yaşındaki M.C.A.’nın gönüllü ifadesinde suçu babası ile birlikte işlediklerini 17 Haziran tarihinde itiraf ettiğini anımsattı.

Olay mahallinde toplanan delillerin hem Türkiye hem de KKTC’de laboratuarda incelendiğini kaydeden Gürler, zanlıların cep telefonları dökümlerinin de beklendiğini belirtti.

Tutuklulukları devam edecek

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Emirali Gürler, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ve 35 gündür poliste tutuklu bulunduklarını belirtti.

Gürler, işlenen suçun müebbet hapis öngördüğünü alınması gereken birçok tanık ifadesi olduğunu belirterek zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.