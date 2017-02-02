SOS Çocuk Köyü’nden,çocuk cinsel istismarı konusunda açıklama

SOS Çocuk Köyü, son zamanlarda çocuk cinsel istismar vakalarının gündemde olduğuna dikkat çekerek, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çocuk hakları çerçevesinde insan haklarını en iyi şekilde koruyan ve pratikte uygulamaya alan sistemlerin hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

SOS Çocuk Köyü’nün çocuk koruma politikalarını en kapsamlı şekilde uygulayan tek kurum olduğu savunulan açıklamada, kurumun yasalar çerçevesinde okul yetkilileri, öğretmenler ve ilgili diğer partnerlerle toplumda yaygınlaşması için ciddi inisiyatifler almakta ve çalışmalar yapmakta olduğu belirtildi.

Son zamanlarda gündemde olan çocuk cinsel istismar vakalarının toplum için uyanış olmasını dileyen SOS Çocuk Köyü, çocuk hakları dolayısıyla insan haklarını en iyi şekilde koruyan ve pratikte de uygulamaya alan sistemler hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.