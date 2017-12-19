SOS Çocuk Köyü'ne anlamlı destek

SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde bakım gören çocukların gelişimi için yapılan sosyal aktivitelerin giderleri Digitech İletişim tarafından karşılandı.

SOS Çocuk Köyü tarafından yapılan açıklamada şirketin, çocukların sosyal, pedagojik, psikolojik ve bilişsel gelişimine ve gençlerin mesleki rehberliğine katkı sağlayan sosyal aktiviteler için destekçi olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Digiturk Kıbrıs Distribütörü Digitech İletişim, dernek bünyesinde bakım verilen gençlerin meslek seçimi konusunda destek programlarının uygulanması, çocukların psiko-pedagojik gelişimlerini desteklemek için materyallerin temini ve hizmet alımları, çocukların yaşam becerilerini geliştirmeleri için program ve eğitimlerin uygulanması gibi katkılar sağladı.

Ayrıca, bayram, yeni yıl, 23 Nisan gibi özel günlerde harçlık ve kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması, çocukların kültürel ve sanatsal aktivitelere katılımlarının sağlanmasının yanında, SOS Ailelerinin yaz döneminde çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirebilmeleri ve tatil olanaklarının yaratılmasına destek verdi.

Tarafların dün SOS Çocukköyü Derneği’ndeki buluşmasında Digitech İletişim tarafından yapılan katkılarla gerçekleştirilen aktiviteler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri ayrıca Digitech İletişim yetkililerine katkılarından ötürü teşekkür plaketi taktim etti.

AKTER

Ziyaret sırasında SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter yaptığı konuşmada, derneğin programının her geçen gün genişlemesi ve faydalanıcılarının artması noktasında toplumdan aldığı desteğin de aynı oranda artmasının çok önemli olduğunu vurguladı.