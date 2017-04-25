Sos Çocukköyü Yararına Düzenlenen Anlamlı Konser

Kültür Dairesi Müdürlüğü himayelerinde, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü desteğiyle SOS Çocukköyü tarafından organize edilen “Duygudaki 3 Renk” isimli klasik müzik konseri, Bellapais Manastırı’nda gerçekleşti. Konser; Piyanosu ile Demet Alkan, kemanı ile Ayşe Karaoğlan ve sesiyle (soprano) Ayşe Güler Akın’ın önderliğinde gerçekleştirilmiştir.

SOS Çocukköyü yararına gerçekleştirilen konserin bilet satışından toplam 4 bin yediyüz doksan Türk Lirası bağış, Demet Alkan ve Ayşe Güler Akın’ın derneğe yapmış olduğu ziyarette takdim edilmiştir. Tüm gelirinin SOS Çocukköyü’ne bağışlandığı konser sonunda, bu anlamlı etkinliğe gönüllü olarak imza atan Demet Alkan, Ayşe Karaoğlan ve Ayşe Güler Akın ayakta alkışlanmıştır.

Gecenin sonunda SOS Çocukköyü Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter bir konuşma yaparak Kültür Dairesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne, bu etkinliğin ortaya çıkmasında emeği geçen gönüllülere, tüm sponsor kişi ve kurumlara teşekkürlerini sunmuştur.