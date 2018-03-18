SOS Grubu'ndan 30'uncu yıl klibi

SOS Grubu'nun 30. yılı münasebetiyle hazırladığı ve Rock olarak ilk kez Seslendirdiği Sevemedim Karagözlüm parçası BRTK himayesinde klipleştirildi

SOS grubunun solisti Muhittin Yangın, Sevemedim Karagözlüm klibinin nasıl hayat bulduğunu anlattı.

Yangın, 30 yılda yurt içi ve yurt dışında bir çok çalışma yaptıklarını belirtti.

Son çalışmalarını “Sevemedim Karagözlüm” parçasına yaptıkları “cover” olduğunu ifade eden Yangın, parçanın klip hazırlıkları sırasında senaryo ve çekimlerinin BRT tarafından hazırlanması önerisini değerlendirdiklerini kaydetti.

İnsanların daha çok sosyal medyayı takip etmelerinden yola çıkarak klibi önce sosyal medyada tanıttıklarını belirten Yangın, klibe rekor seviyede beğenme oranı olduğuna söyledi.

Yangın katkılarından dolayı BRT’ye de teşekkürlerini iletti.