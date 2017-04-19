Sosyal Medya Dolandırıcılarına Dikkat

Dolandırıcılar, şimdi de sosyal paylaşım sitesini hedef aldı. Açılan sahte hesaplardan, ‘Hediye çeki dağıtıyorum’ şeklinde gönderilen mesajlarla vatandaşların kredi kartından para çekiliyor.

HABERKIBRIS

Sosyal medya hesapların hackerlar tarafından çalınıp, ağındaki kişilere bir banka ismi kullanılarak, "... çeki dağıtıyorum. Sende düşünür müsün?" mesajı ile dolandırma yollarına başvuruluyor.

Sosyal medya hesaplarında son dönemlerde sıkça karşılaşılmaya başlanan dolandırıcılık numaraları vatandaşın canını sıkıyor.

Sahte hesaptan “Bir bankadan ParaÇeki dağıtıyorum. Seni de düşündüm. Herhangi bir banka kartın var mıydı?” şeklinde atılan mesajlarla şahısların kredi kartı numaraları isteniyor.

Yetkililer sosyal medyadan bu türlü gelen mesajlara vatandaşların itimat etmemesi, gelen mesajlara karşı dolandırıcılık olabileceğinden dolayı uyanık olması uyarısı yapıldı.