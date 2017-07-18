Sosyal medya fenomeninin yalanı deşifre oldu

Sosyal medyada neyin gerek neyin sahte olduğunu arasındaki çizginin gittikçe azaldığı şu günlerde bu platformların ne kadar aldatıcı olabileceğini gözler önüne seren bir haber geldi.

Instagram'In en popüler seyahat blogger'larından birisi olan Amelia Liana'nın platforma yüklediği karelerin bazılarının sahte olduğu ortaya çıktı.

Amelia Liana'nın fotoğraflarını mercek altına alan kullanıcılar Amelia Liana'nın seyahat etmediği yerleri photoshop marifeti ile oraları ziyaret etmiş gibi gösterdiğini belirledi.

Ancak Amelia Liana bu tarz yöntemlere başvuran tek kullanıcı değil.