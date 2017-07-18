HABER KIBRIS

Sosyal medya fenomeninin yalanı deşifre oldu

18/07/2017

Sosyal medya fenomeninin yalanı deşifre oldu
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  • Sosyal medyada neyin gerek neyin sahte olduğunu arasındaki çizginin gittikçe azaldığı şu günlerde bu platformların ne kadar aldatıcı olabileceğini gözler önüne seren bir haber geldi. 

  • Instagram'In en popüler seyahat blogger'larından birisi olan Amelia Liana'nın platforma yüklediği karelerin bazılarının sahte olduğu ortaya çıktı. 

     

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    Amelia Liana'nın fotoğraflarını mercek altına alan kullanıcılar Amelia Liana'nın seyahat etmediği yerleri photoshop marifeti ile oraları ziyaret etmiş gibi gösterdiğini belirledi. 

     

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    Ancak Amelia Liana bu tarz yöntemlere başvuran tek kullanıcı değil. 

     

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    Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil. 

     

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TAGS: Sosyal medya fenomeni, Amelia Liana
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