Sosyal medya fenomeninin yalanı deşifre oldu
18/07/2017
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Sosyal medyada neyin gerek neyin sahte olduğunu arasındaki çizginin gittikçe azaldığı şu günlerde bu platformların ne kadar aldatıcı olabileceğini gözler önüne seren bir haber geldi.
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Instagram'In en popüler seyahat blogger'larından birisi olan Amelia Liana'nın platforma yüklediği karelerin bazılarının sahte olduğu ortaya çıktı.
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Amelia Liana'nın fotoğraflarını mercek altına alan kullanıcılar Amelia Liana'nın seyahat etmediği yerleri photoshop marifeti ile oraları ziyaret etmiş gibi gösterdiğini belirledi.
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Ancak Amelia Liana bu tarz yöntemlere başvuran tek kullanıcı değil.
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Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.
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