Sosyal medya korkutuyor

GENÇLERE yönelik zorbalık ve şiddetle mücadele eden Ditch the Label adlı kuruluş, 12 ile 20 yaş arasındaki 10 bini aşkın çocuk ve gençle görüştü. BBC’nin haberine göre araştırmada, gençlerin yüzde 40’ı, selfie’leri (özçekim) beğenilmediğinde kendilerini kötü hissettiklerini söyledi. Yüzde 35’i kendilerine olan güvenlerinin takipçi sayılarıyla doğrudan bağlı olduğunu belirtti. Her üç kişiden biri ise internette görünüşlerinden dolayı istismar ve zorbalığa uğramaktan korkuyor.



KİŞİLİKLERİ ETKİLİYOR

Ditch the Label yardım kuruluşunun başkanı Liam Hackett, insanların giderek gerçekliği göstermekten kaçındıklarını söyleyerek, “İnternet sadece zorbalık iklimini belirlemiyor. Aynı zamanda genç kullanıcıların kimlik, davranış ve kişiliklerinde çok açık etkiler bırakıyor” dedi. Uzmanlar, ebeveynlerin de aynı şekilde sosyal medyaya bağımlı olmasının bu etkileri artırdığına dikkat çekti.