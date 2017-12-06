Sosyal medyada organize olup şato satın aldılar

Sosyal medya kimi zaman spekülasyonlar ve yalan haberler ile anılsa da birbirini tanımayan insanların örgütlenmesi için muazzam bir platform olduğunu gözler önüne serdi.

Fransa'da meydana gelen olay bu durumun son zamanlardaki en iyi örneğini oluşturuyor.

Sosyal medyada organize olan yaklaşık 6500 kişi 500 bin euroya yıkılmış bir şato satın aldı.

Ülkenin Trois-Moutiere'de kentinde bulunan Mothe-Chandeniers Şatosu, her biri en az 51 Euro veren 6 bin 500 kişi tarafından 500 bin Euro karşılığında satın alındı.

Grubun şimdiki hedefi ise yıkılmış durumdaki şatoyu restore etmek.

Şato, bağışlar 1 milyon Euro'yu bulduğunda restore edilecek.

Habere konu olan şato oldukça eski bir tarihe sahip.

Fransa'daki Mothe-Chandeniers Şatosu Ortaçağ'da yaşanan savaşlar sırasında İngiltere tarafından iki kez ele geçirilmişti.

Şato Fransız Devrimi esnasında iki kez yağmalanmıştı.

Bu tarihten sonra şato terk edilmişti.

Şato daha sonra 1809'da zengin bir Parisli işadamı olan Francois Hennecart tarafından satın alındı ve restore edildi.

Şato 1932'deki yangın sonucu ise kullanılamaz hale geldi.