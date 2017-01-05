Sosyal medyada provokasyon

İzmir'deki terör saldırısı sonrasında sosyal medya provokatörleri harekete geçerek, halkı korku ve paniğe sürüklemek için İstanbul'da AVM'lerin boşaltıldığına dair asılsız paylaşımlarda bulundu. Bu provokatörler için soruşturma başlatıldı.



İzmir'deki patlama ve çatışma sonrasında sosyal medyada halkı paniğe sevk eden yanlış bilgiler ve provokasyonlar başladı. Olayın hemen ardından İstanbul'da terör alarmı verildiğini bazı bölgelerdeki AVM'lerin boşaltıldığı yalanını yaymaya çalışan bazı hesaplar tespit edildi. Kısa sürede yalan olduğu ortaya çıkan provokasyona ilişkin çalışma başlatıldı.

"İSTANBUL'DA AVM'LER BOŞALTILDI" YALANI

Sosyal medya provokatörleri tarafından Twitter'da İstanbul'da bazı AVM'lerin polis tarafından güvenlik gereği boşaltıldığı bilgisi yayıldı. AVM yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre bu iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

Halkı korku ve paniğe sürüklemek isteyen bu sosyal medya provokatörleri hakkında gerekli soruşturmalar yapılacağı söylendi.