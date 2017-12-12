Sosyal medyayı sallıyor! Çizgiler düz mü yoksa dalgalı mı?

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel büyük şaşkınlığa neden oluyor. Şekildeki çizgilerin düz mü yoksa dalgalı mı olduğu konusu tartışmalara neden oluyor. Peki sizce doğrusu ne? Bu görsele baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir dalgalı, bir de dik çizgilerden oluşan sıralar değil mi? Cevabınız maalesef yanlış!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Soyal medya yeni bir görsel illüzyonla çalkalanıyor. Kullanıcıların ilk bakışta farklı sandıkları çizgilerin arkalarındaki fonun rengi normale dönüştürülünce birbirinin aynı oldukları anlaşılıyor.

EĞRİLİK KÖRLÜĞÜ

Bu şaşırtıcı durum eğrilik körlüğü olarak adlandırılan fenomenle ilgili bir durum. Bir optik yanılsama sebebiyle dalgalı zannedilen çizgiler aslında tamamen düz. Japon biliş ve illüzyon araştırmacısı Kohske Takahashi, eğri ve köşe algılamanın altında yatan mekanizmalar için "eğrilik körlüğü" tanımlamasında bulunurken, temel olarak gözler, arka planın renk şemasına bağlı olarak dalgalı bir çizginin zikzak çizgisi olduğuna ikna olabilir diyor.

GÖZLERİMİZ BEYNİ KANDIRIYOR

Gözülerin bir çizgini kavisli olup olmadığı konusunda kafası karıştığında, hayatı kolaylaştırmak için onu zikzak şeklinde algılıyor. Resimde, gri arka planda gözlemlenen çizgiler zikzak şeklinde görünüyor, zira beynimiz gözlerimiz tarafından kandırılıyor. Mr Takahashi, "Fiziksel olarak, tüm çizgiler aynı şekle sahip dalgalı çizgilerdir. Orada hiçbir üçgen dalga ve dolayısıyla hiçbir köşe yok" diyor.