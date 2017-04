Sosyal Sigorta emeklileri maaşlarını artık...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ayağa kaldırmak için gerekli her türlü adımı tereddütsüz bir şekilde atacaklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Saner, BRT’de katıldığı programda, Meclis Genel Kurulu’nda dün kabul edilen Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar ve Çalışma Dairesi Kuruluş Yasalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, yapılan düzenlemelerle, Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar yasaları kapsamında sıkıntı yaşayan vatandaşların önündeki yasal engellerin ortadan kaldırıldığını söyledi.

SANER: "SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞMAK ZORUNDADIR"

Göreve geldikleri günden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili, "Kurum battı, kurum maaş ödeyemeyecek" gibi söylemler duyduğunu belirten Saner, " Kurum batarsa 2008 yılından sonra devlette dahi çalışan herkesin geleceği batacak demektir. Dolayısıyla bu kurumun batamayacağını ben buradan ilan etmek istiyorum. Ne olursa olsun bu kurumu sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak zorundayız. Bu kurumu ayağa kaldırmak için gerekli her türlü adımı tereddütsüz bir şekilde atacağız." şeklinde konuştu.

Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası’nda yapılan düzenlemelerin üç temel felsefe üzerinde şekillendiğini ifade eden Saner, birinci hedefin yatırım yapan çalışan sayısının sigortalıları arttırması olduğunu belirtti. Saner, ikinci hedefin Dairenin mevcut borçlarının bankalara uzun vadeli yapılandırılarak ödediği faiz oranından kurtarılması olduğunu anlatırken; üçüncü hedefin ise vatandaşın Bakanlıktaki günlük işlemlerini kolaylaştırmayı ve Bakanlık tarafından elektronik bir ortamda vatandaşa hizmet verilmesini sağlamayı içerdiğini kaydetti.

“SİGORTA MÜKELLEFİ SAYISI 84 BİN 893’TEN 93 BİN 260’A, ÇALIŞANIN EMEKLİYİ ÖDEME ORANI 2.52’DEN 2. 67’YE YÜKSELDİ”

Sosyal Sigortaların mali durumu hakkında da detaylı açıklamalarda bulunan Saner, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde sosyal sigortalarda 84 bin 893 sigorta mükellefi vardı. Çalışanın emekliyi ödeme oranı da 2.52 idi. 2011 yılından itibaren, son 7 yıla bakıldığında bu rakam her yıl binde bir artış gösterdi.

Bakanlığımızın yaptığı Çalışma ve Muhaceret Affı ile birlikte, ülkede kayıt dışı durumda bulunan herkesi kayıt altına aldık. Bu da bize sosyal sigortaların mükellef sayısında ciddi bir artış sağladı. Yani 2016 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 8000 kişi mükellef sayısını arttırarak 93 bin 260’a ulaştık. Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız protokol ise, 3 çalışan bir emekliyi ödeyecek oranına bizi çok ciddi şekilde yaklaştırdı. Bu bizim için çok önemli bir artıştı. Çünkü Sosyal Sigortalar her yıl binde bir artış gösterirken, bu yıl yapılan bu çalışmalarla yüzde 1,4 büyüyerek, çalışanın emekliyi ödeme oranı 2.67 ‘ye yükseltti" dedi.

"ÇALIŞMA AFFI SOSYAL SİGORTALARIN AKTİF SİGORTALI SAYISINI ARTTIRDI"

Önce kanun hükmünde kararname olarak kabul edilen, sonra mahkeme kararıyla yasa olarak Meclis’ten geçirilen Çalışma ve Muhaceret Affı’nın, geçmiş yıllarda yapılan diğer afların 3 katı bir talep gördüğünü anlatan Bakan Saner, ilk kez 6 bin 382 kişinin aftan faydalandığını ve bunun doğrudan Sosyal Sigortaların aktif sigortalı sayısına yansıdığını söyledi.

Saner gerek af, gerekse Türkiye ile imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması protokolü çerçevesinde yapılan çalışmaların, Sosyal Sigortaları sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak için, çok iyi noktalara taşıdığını kaydetti.

Bakanlığının çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Saner, ileriye yönelik borçlanma için de Maliye Bakanlığı ile çalışmalarını sürdürdüklerini, konunun olumlu sonuçlanması ile, Sosyal Sigortaların zarardan kar etmeye başlayacağını belirtti.

Sosyal sigortaların yıllık ortalama 25- 30 milyon arası faiz gideri olduğu bilgisini veren Saner, "Eğer bu faiz giderini yıllık olarak yüzde 30 olarak azaltırsak 5 yıl içerisinde anapara kadar bir parayı kendi kasamızda biriktirmiş olacağız. Bu da ciddi bir tasarruftur" dedi.

Sosyal sigortaların 140 milyon borcu olduğunu asla saklamadığının altını çizen Bakan Saner, “Keşke bizim koyduğumuz önerileri, başkaları da koysaydı ya da önlemleri alsaydı da biz de onları alkışlasaydık diye düşünüyorum. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılıyor. Bütünlükçü çözüm önerileri ortaya koyarak Sosyal Sigortaların durumunu sürdürülebilir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan düzenlemelerle Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası arasında var olan farklılıklardan doğan yasal engellerin ortadan kaldırıldığını söyleyen Saner, iki yasanın kapsamının farklı olduğunu anlattı.

Saner, şöyle devam etti:

“Sosyal Sigortalar Yasası’nda emekli olacak herhangi bir kimse son 7 yılda yapmış olduğu en yüksek 4 yılın yatırımları üzerinden gerek 15 yıl gerekse 25 yıl üzerinden emekli olabiliyordu. Burada sistem ciddi sıkıntıya giriyordu. Çünkü tabandan yatıran ile tavandan yatıran arasında ciddi bir maaş farkı doğmuyor, az yatıran da çok yatıran da nerdeyse aynı parayı alıyordu. 2008 yılında geçen Sosyal Güvenlik Yasası’nda ise çalışanlar artık ne kadar para yatırıyorsa o kadar emekli maaşı alıyor.”

Bakan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın vatandaşın sosyal güvenlik kurumlarına olan yatırımları hakkında bilinçlendirilmesi ve hakkını arayabilmesi amacıyla farkındalık oluşturulması hedefiyle kamu spotları hazırladığını da açıkladı.

"DÜZENLEMELER SİGORTA AFFI OLARAK YANSITILDI… YAPILAN AF DEĞİL, GECİKME ZAMLARININ BAĞIŞLANMASI İÇİN DÜZENLEME"

Sürekli af çıkıyor eleştirilerine de yanıt veren Saner, primlerini zamanında ödeyen kişilerin denetimlerinin destekleyici şekilde olacağını ve zamanında düzenli yatırımını yapan işverenlere Bakanlık tarafından ayrıcalık tanınacağını belirtti. Saner ayrıca, yeni istihdam politikaları belirlenirken zamanında yatırımlarını yapan işverenlerin de bu imkânlardan öncelikle faydalanacağına dikkat çekti.

Yapılan düzenlemeler hakkında detaylı bilgi veren Saner, yasal değişiklikle 65 yaş sınırı nedeniyle eksik primlerini yatıramayan kişilerin yatırım yapabilmesinin önünün açılacağını vurguladı, geriye dönük toplam ödeme yaparak değil, bu kişilerin yatırım yapmaları gereken süre kadar yatırım yapıp emekli olmalarının önünün açılacağını söyledi.

Saner, mevcut yasaya göre Sosyal Sigortalar Dairesi’nin üç aylık ödemelerin yapıldığı aylarda bütçesinin fazla verirken, diğer aylarda borçlanmak zorunda kaldığını anımsatarak, yapılan düzenleme ile birlikte Sosyal Sigortalar Dairesi’nin aylık ödeme alacağını ve böylece bankalardan borçlanmak zorunda kalmayacağını, bu şekilde Dairenin faiz ödemelerinden yıllık 2-3 milyon TL arasında tasarruf yapacağını aktardı.

Yeni düzenlemelerle, işveren, ev hanımı ve isteğe bağlı olarak yatırım yapan sigortalıların Temmuz 2017’den itibaren prim yatırımlarını 3 ayda bir yerine, aylık olarak yapmaya başlayacağını dile getiren Saner, bu sayede sigortalıların daha küçük miktarlara bölünmüş şekilde ödeme yapmalarına imkân sağlanacağını ifade etti.

Saner, yeni düzenlemede Sosyal Sigortalar Dairesi’nin pul, posta ücretleri, mahkeme harçları, banka ve sigorta işlem vergilerinden muaf olacağını belirterek, bunun Sosyal Sigortalar Dairesi bütçesine olumlu yansıyacağını da kaydetti.

Dairenin elektronik ortamda hizmet verebilmesinin önünü açmak için de düzenleme yapıldığını dile getiren Saner, işverenlerin Sosyal Sigorta Dairesi’ne yapacağı her türlü müracaat, bordro işlemleri ve yatırım işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlandığını söyledi.

Yasal sorunlar nedeniyle evlilik yardımı alamayan kişiler için de yasal düzenleme yapıldığını ve önlerindeki engellerin kaldırıldığını belirten Saner, yapılan diğer bir düzenlemeyle, emekli olan sigortalıların eş ve çocuklarının tedavilerinin yurt içinde, ve kurul kararı olmak şartıyla yurt dışındaki tedavilerinin karşılanacağını; sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu dul ve yetimlerin de bu haktan faydalanmasının sağlandığını kaydetti.

Emeklilik maaşlarının ödenmesiyle ilgili düzenlemelere de değinen Saner, “Herhangi bir kişi emekli olacağında, müracaat tarihindeki ayda değil bir sonraki ayın sonunda emeklilik ya da malullük maaşını almaya hak kazanıyordu. Yapılan düzenlemeyle emekli maaşı almak için gerekli şartları yerine getiren sigortalı, maaşını müracaat ettiği tarihten itibaren alacak." dedi.

Bir diğer düzenlenmeyle, Sosyal Sigortalar Yasası altında da Sosyal Güvenlik Yasası’nda olduğu gibi daha yüksek miktarda prim yatırımı yapılabileceğini anlatan Saner, Sosyal Sigortalar Yasası altında emekli olmaya hak kazananların dilemeleri halinde mükellef askerlikte geçen süreleri borçlanmalarına da yeni düzenlemeyle imkan sağlandığını belirtti.

Gecikme zamlarına verilecek muafiyete de değinen Saner, bu şekilde bankalara olan borçların üçte biri, belki de yarıya yakınının piyasadan toplanacağı öngörüsünde olduklarını da sözlerine ekledi.