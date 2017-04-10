Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı Meclis'ten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Çalışma Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu-Tuğçe Ülkü Aydın

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Çalışma Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından söz alan olmadı, tasarının oylamasına geçildi.

Nisap olmadığı için toplantıya 10 dakika ara verilirken, Genel Kurul yeniden toplandıktan sonra yapılan oylamada tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Bunun üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, teknik bir sorunun çözülmesi için başlattıkları çalışmalar sonucu tasarının oluşturulduğunu anlattı.

Saner katkı koyanlara teşekkür etti.

KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Ardından Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar’ın tasarıya ilişkin raporu okumasının ardından söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Hep son kez af çıkıyor deniyor ama sürekli af çıkmaya devam ediyor. Asıl olan ödemeyi teşvik etmek. Her ay ödeme yapanlar kendilerini enayi yerine konmuş hissediyor” dedi.

Düzenli ödeme yapılması konusunda teşvik edici çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Angolemli, 2000 yılından beri hiç ödeme yapmadığı halde bu düzenlemeden yararlanıp emekli olacak kaç kişi olduğunu sordu.

Bu gibi uygulamaları eleştiren Angolemli, sosyal sigorta yatırımlarının düzenli olması adına özel sektörde sendikalaşmanın teşvik edilmesini istedi.

Hayvancıların ve çiftçiler için ödeme kolaylığı getirilmesini öneren Angolemli bu konuda düzenleme yapılmasını istedi.

Tasarıyla üç ayda bir yapılan ödemelerin aylık ödemeye çevrilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiren Angolemli, çiftçi ve hayvancının özel önemlerle sigortalı olmasını sağlarsa Bakan’a özel olarak teşekkür edeceğini kaydetti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise konuşmasında otobüs şoförlerinin devlet tarafından düzensiz şekilde ödendiğine işaret ederek, bu kişilerden düzenli ödeme yapmasının nasıl beklenebileceğini sordu.

“CTP hükümetteydi de ortağı da sizlerdiniz. Bu mekanizmanın başındaki da sizlerdiniz” diyen Hamzaoğulları, otobüs şoförlerinin ödenmesi ve sosyal sigorta yatırımları konusunda ilgili bakanlıklarla toplantı yapılmasını istedi.

ÖZGÜR

CTP Milletvekili Birikim Özgür de, mali açıdan sürdürülebilir bir yapı için bütünlüklü olarak çalışmak gerektiğine işaret etti.

Emeklilerden yapılan kesintinin geri ödenmesi için mahkeme kararına değinen Özgür, hükümetin bu konuda son derece tutuk bir tavır içinde olduğunu, bu konuda bütçeye mali kaynak konulmasını söylediklerini anımsattı.

Özgür, kendilerinin uyarılarıyla bütçeye bu konuda mali kaynak konulduğunu belirtti.

Kendi dönemlerinde alınan tedbirlerle, bütçede rahatlama yaşandığına değinen Özgür, bu rahatlamanın şimdiki hükümeti rahatlattığını savundu.

Sosyal Güvenlikle ilgili bütünlüklü bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade eden Özgür, Sosyal Sigortalar ve sosyal güvenlik yasalarında yapılması planlanan değişikliklere değindi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, gider kalemini arttıran emekli ödemelerinin bütçeye konduğunu, ancak gelir kısmının konulmadığını anlattı.

Emekli ödemeleriyle ilgili açıklamaların insan sevgisinden yoksun olarak nitelendirilmesini eleştiren Denktaş, CTP döneminde ise tüm kesimlerin alacaklarının, ödenmediğini kaydetti.

Denktaş, emeklilerle ilgili kesintilerin 7 yıl önce yapıldığını, ancak o günden bu güne CTP’nin 3 kez hükümete geldiğini ve bu paranın gündeme gelmediğini vurguladı.

“Bir yıldır, sizin eksik bıraktıklarınızı tamamladık” diyen Denktaş, bir şeyi ortaya atarken “biz ne yapmıştık” demek gerektiğini vurguladı.

Denktaş, “Siz söyleneceksiniz, biz icraat yapacağız UBP-DP iktidarı olarak” dedi.

ÇAKICI

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da, insan sevgisinin burada tartışılmasının çok doğru olmadığını belirterek, konunun buraya gelmesinin hoş olmadığını söyledi.

Her hükümet geldiğinde, bir borç aldığını ve her hükümetin bir yük aldığını söylediğini belirterek, ülkeyi en uzun yöneten UBP ve CTP’nin bir çok borç bıraktığını belirterek, bu borçları kimlerin yarattığını, nasıl bu duruma gelindiğini sordu.

Sorunun affın yapılıp yapılmamasıyla ilgili olmadığına işaret eden Çakıcı, işverenlerden neden primlerin toplanamadığını, sistemin kurulamadığını sordu.

Sistemin düzenli kurulamaması nedeniyle, dönem dönem affın gündeme geldiğini vurgulayan Çakıcı, sorunun aslında denetim olduğunu vurguladı.

Çakıcı, ilgili Bakandan konu hakkında tedbir alınmasını istedi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, söz konusu yasadaki değişikliklerin önemine işaret ederek, başarılı bir çalışma olduğunu ve affın başarılı olması halinde 50 milyon TL’lik bir tahsilatın söz konusu olacağını, sigorta fonunu rahatlatacağını kaydetti.

Tasarıda ana paradan affın söz konusu olmadığını ifade eden Tatar, faizlerde ve ödemelerde taksitlendirmeyle ilgili düzenleme yapıldığını, işverenin ödeyemediği durumda, çalışanın mağduriyetinin giderilemediğini, bununla ilgili nasıl bir açılım yapılacağının da gündemlerinde olduğunu anlattı.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, yasa tasarısıyla sigortalıların nakit döngüsünün hedeflendiğini belirterek, yapılan çalışmanın olumlu yanları olmakla birlikte, sigortalıların ihtiyaç duyduğu yapısal iyileşmeyi sağlayacak adımların atılmasından uzak olduğunu savundu.

Şahali, gelirlerdeki artışla, giderlerde de artış olacağına işaret etti.

Konuşmaların ardından tasarının bütünü oy birliğiyle kabul edildi.

TAK - Türk Ajansı Kıbrıs