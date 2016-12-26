Sosyal Sigortalarda aylık açık 10 milyon TL

Sosyal Sigortalar Dairesi, yılı 6 milyon TL artıda bitiriyor. 13’üncü maaş ödemesi sorunsuz bir şekilde bugün yapılacak. 70 Milyon TL’lik kaynağın sadece 14 milyon TL’si banka kredisi

AYLIK PRİM TAHSİLATI 60 MİLYON:

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin istatistiklerine göre, 2016 yılı itibari ile aktif sigortalı sayısı 91 bin 800 iken pasif sigortalı sayısı 34 bin 380. Ayda 70 milyon TL maaş ödemesi yapan dairenin aylık prim tahsilatı ise 60 milyon TL

YARDIM ÖDEMELERİ 15 MİLYON TL:

Sosyal Sigortalar Dairesi, 2016 yılında doğum, evlenme, gözlük cam çerçeve, işsizlik yardımı kaleminden toplamda 15 milyon 239 bin 797 TL ödeme yaptı. Eczanelere yapılan aylık ödeme ortalama 500 bin TL

BORÇ 139 ALACAK 92 MİLYON TL:

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bankalara olan güncel borç bakiyesi 139 milyon TL. Dairenin 20 Aralık 2016 tarihine kadar 17 belediyeden prim alacağı miktarı ise gecikme zammı ile birlikte 92 milyon 641 bin TL

Kaynak: Havadis - Haberin Tamamı İçin Tıklayın