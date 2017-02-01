Soyer: Erdoğan’ın sözlerini çarpıtıp, arkasına saklanıyorlar

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Kıbrıs sorununun 50 yıllık 6 başlığından biri olan toprak konusunda harita verdi diye eleştirenlerin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini çarpıtarak arkasına saklandıklarını söyleyen eski başbakanlardan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, “işlerine geleni alıp, işlerine gelmeyeni atarak Erdoğan’ın sözlerini çarpıtıyorlar, arkasına saklanıyorlar” dedi.

Soyer, şöyle dedi:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık ve kapalı Maraş’ın Rum tarafına verilmesi konusunu gündeme getirdi. Erenköy ile bizim bölge arasında link kurma konusunu gündeme getirdi. ‘Erdoğan toprak alalım diyor’ diyerek, bunu öne sürerek Cumhurbaşkanı Akıncı’yı toprak konusunda harita vermekle eleştiriyorlar. Bu nasıl tek tabancadır?”

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eşit süreli dönüşümlü başkanlık talep etmedi diye eleltiren aynı çevrelerin “Ama toprakta sayın Erdoğan’ı söylüyor. Ama aynı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dönüşümlü başkanlıkta da herkesin kulağının duyduğu gibi bire iki dedi. Bunlar işlerine geleni duyuyor, işlerini gelmeyeni atıyor” dedi.

Soyer, Toprak konusunda Erdoğan’ın arkasına saklanmak ama dönüşümlü başkanlık için Erdoğan’ın söylediklerini göz ardı edip buradan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya saldırmak yeni bir metot, yeni bir siyasi bir taktik mi” diye sordu.