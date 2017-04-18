Soyer: Kaymakamlığın böyle bir yetkisi yok!

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Ferdi Sabit Soyer, TIP-İŞ’in eylemini ret eden Kaymakamlığa sert tepki gösterdi. Soyee, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda şöyle dedi:

Tıp İş'in Meclis eylemini hükümet istemiyor diye ret eden Kaymakamlık bugün Meclis önündeki otobüscüler eylemini hükümet mi istedi? Kaymakamlığın, hükümet istemiyor diye eylem ret etmek yetkisi yoktur. Buna tepki göstermemek demokrasiyi boğmak isteyenleri cesaretlendirir

Tıp İş'in Meclis eylemini hükümet istemiyor diye ret eden Kaymakamlık bugün Meclis önündeki otobüscüler eylemini hükümet mi istedi? Cevap.. — ferdi soyer (@FssoyerFerdi) April 18, 2017