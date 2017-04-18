Soyer: Kaymakamlığın böyle bir yetkisi yok!
18/04/2017
Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Ferdi Sabit Soyer, TIP-İŞ’in eylemini ret eden Kaymakamlığa sert tepki gösterdi. Soyee, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda şöyle dedi:
Tıp İş'in Meclis eylemini hükümet istemiyor diye ret eden Kaymakamlık bugün Meclis önündeki otobüscüler eylemini hükümet mi istedi? Kaymakamlığın, hükümet istemiyor diye eylem ret etmek yetkisi yoktur. Buna tepki göstermemek demokrasiyi boğmak isteyenleri cesaretlendirir
Tıp İş'in Meclis eylemini hükümet istemiyor diye ret eden Kaymakamlık bugün Meclis önündeki otobüscüler eylemini hükümet mi istedi? Cevap..— ferdi soyer (@FssoyerFerdi) April 18, 2017
Hükümet istemiyor diye eylem ret etmek yetkisi yoktur Kaymakamlığın buna tepki göstermemek demokrasiyi boğmak isteyenleri cesaretlendirir— ferdi soyer (@FssoyerFerdi) April 18, 2017