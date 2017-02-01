Soyer'den Siber'e yanıt: 'Meclis, Akıncı'nın kazanımlarından çok azına evet dedi'

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in içinde 29+ toprak oranının da olduğu Cuellar Belgesi’nin KKTC Meclisinde gelip oy birliği ile kabul edildiğini açıkladığı dünkü oturumda bir konuşma yapan eski başbakanlardan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, “Akıncı taviz verdi geri adım attı” diyenleri tarihi gerçeklerle yüzleştirdi.

Soyer “Cuellar Belgesi, 1986 yılında KKTC Meclisi’nin gizli oturumuna geldi, ve meclisin gizli oturumunda görüşülen bu belge KKTC meclisinde yüzde 29 artı toprakla sonuçlandı, oy birliğiyle karar verildi” dedi.

Soyer, KKTC Meclisi’nin oy birliği ile kabul ettiği bu belgede federe devletin yetkilerinin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sürdürdüğü görüşmelerde elde ettiği kazanımların da çok gerisinde olduğunu hatırlattı.

Eski Başbakan " De Cuellar belgesi 1985’te geldi reddettik, herkes yoluna, kökleştireceğiz edebiyatına girdik. Sonra da bunların üzerine, 1987’de bunu meclis oy birliği ile kabul etti” ifadelerini kullandı.