Soylu: Diyarbakır’daki patlama terör saldırısı

Diyarbakır’da dün meydana gelen ve 3 kişinin şehit olduğu ve 12 kişinin yaralandığı patlamanın terör saldırısı olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece itibarıyla konunun netleştiğini vebir terör saldırısı olduğunun açığa çıktığını kaydetti.

Soylu, “Biz emniyet binalarımızın etrafında bir ayda bir sürekli arama-tarama yaparız. Demek ki çok kısa bir süre içinde kazmışlar. Yerin altında bir patlayacı yerleştirmek suretiyle yapmışlar” dedi.

Diyarbakır’da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda dün meydana gelen patlamada 2 sivil personel ile bir polis memuru şehit olmuştu.