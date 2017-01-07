Soyulduğunu İddia Etti Ama Kanıtlayamadı

Evine çağırdığı Vietnamlı kadın tarafından soyulduğunu iddia etti ama bunu kanıtlayamadı

Diyalog/Melin DOBRAN

Girne’de evine çağırdığı Vietnamlı kadın tarafından soyulduğunu iddia eden E.Y, isimli şahıs bunu kanıtlayamayınca tutuklanan zanlı serbest bırakıldı.

Girne’de büyük yankı uyandıran olayda, Vietnamlı kadın tarafından soyulduğunu iddia eden E.Y. isimli şahıs polise giderek şikâyetçi olmuştu. Evine giren kadınların 450 TL değerinde montunu ve mont içerisindeki yüklü miktarda parasını çalındığını iddia eden E.Y.’nin şikâyeti üzerine 37 yaşındaki P. T. B. isimli kadın tutuklanmıştı. Girne’de mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alınan zanlı, E.Y ile para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için evine gittiklerini, para aldıklarını öne sürerek, hırsızlık yapmadıklarını, E.Y’nin arkadaşını darp ettiğini, kendisini ise odaya kilitlediğini iddia etmişti. Hakkında iki gün tutukluluk kararı alınan zanlı ile ilgili soruşturma yapan polis, hırsızlık iddialarını kanıtlayacak bir delile ulaşmadı. Kanıt yetersizliğinden dolayı zanlı dün itibari ile serbest bırakıldı.



